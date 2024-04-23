МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных

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Министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста.

Об этом, ссылаясь на письмо МИД, сообщают украинские СМИ.

В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращение в Украину.

Запрет на совершение консульских действий будет действовать до получения разъяснений положений недавно принятого закона об усилении мобилизации в Украине.