Дуда заявил, что в Польше не приняли решений о размещении ядерного оружия

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Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия еще не принято, заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда.

«Я хочу очень сильно акцентировать, чтобы не было никаких сомнений, что никаких решений в этой материи не принято», – сказал Дуда отвечая на вопрос о потенциальном размещении ядерного оружия в Польше.

При этом он отметил, что переговоры на эту тему ведутся. «Конечно, ведутся переговоры. Мы вспоминаем эту тему, а иногда случается, что наши партнеры из США или с запада Европы тоже поднимают эту тему», – сказал польский президент.

«Но мы являемся частью североатлантического союза на протяжении 25 лет и мы открыты для этих разговоров», – заключил он.

Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.