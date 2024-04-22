Пашинян рассказал о близости Армении к Западу

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Армения никогда не была далека от Запада, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС подписали еще предыдущие власти страны.

Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью британским журналистам, которое транслирует Общественное ТВ Армении.

«Мы никогда не находились далеко от Запада, чтобы сейчас приближаться. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС подписали еще предыдущие власти. Наши достижения в области демократии способствуют углублению наших отношений. После революции 2018 года мы сказали, что демократия – это для нас не сиюминутная ценность, а стратегия», – сказал он.