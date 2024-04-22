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Пашинян заявил, что Армения не собирается воевать за Карабах

Пашинян заявил, что Армения не собирается воевать за Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не собирается начинать войну за Карабах, так как не имеет притязаний за пределами своей территории.

Об этом он заявил в интервью британским СМИ.

Пашинян заявил, что в сложившейся ситуации не видит возможности для возвращения армян в Карабах.

«В ходе поездок по стране ко мне подошла насильственно перемещенная из Нагорного Карабаха женщина и спросила, есть ли возможность вернуться в Нагорный Карабах. Я ответил, что в сложившейся ситуации я не вижу возможности возвращения армян в Нагорный Карабах. Кроме того, хочу сказать, что Армения не собирается воевать за Нагорный Карабах. Мы не имеем никаких амбиций за пределами международно признанных границ и надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Армении будет восстановлена», – сказал Пашинян в ходе интервью с британскими журналистами, которое было показано на Общественном ТВ Армении.

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