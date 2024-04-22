Пашинян заявил, что Армения не собирается воевать за Карабах

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не собирается начинать войну за Карабах, так как не имеет притязаний за пределами своей территории.

Об этом он заявил в интервью британским СМИ.

Пашинян заявил, что в сложившейся ситуации не видит возможности для возвращения армян в Карабах.