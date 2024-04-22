Пашинян заявил, что на ОДКБ нельзя положиться

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на ОДКБ нельзя положиться и у него нет ответа на вопрос армянского общества, зачем в такой ситуации оставаться в организации.

«Если мы опираемся на организацию, на которую не стоит полагаться, то не только мы, но и другие не могут полагаться на нее. Это основано на реакции организации и заявлений сделанными некоторыми странами – участниками ОДКБ. Армянское общество спрашивает нас, почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ. И если честно, у меня нет ответа на этот вопрос», – сказал Пашинян в интервью иностранным СМИ.

Кроме того Пашинян отметил, что если ОДКБ не признает границы Армении, то ОДКБ не существует вообще, потому что границы России и, например, Японии не разграничены.