Пашинян заявил, что Армения закупает исключительно оборонительное вооружение

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван закупает исключительно оборонительное вооружение и расходы страны на оборону значительно меньше, чем у Азербайджана.

«Мы закупаем исключительно оборонительное вооружение. При этом наши расходы на оборону составляют всего лишь 15-20% от суммы, которую тратит Азербайджан. Мы предложили Азербайджану ввести контроль над вооружениями, зеркальный отвод войск и пакт о ненападении. Наши предложения остаются в силе и могли бы стабилизировать ситуацию, особенно с учетом того, что мы опираемся на Алма-Атинскую декларацию в основе наших взаимоотношений», – сказал Пашинян в интервью британским журналистам, которое было показано в эфире Общественного ТВ Армении.