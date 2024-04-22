Президент Армении выразил поддержку усилиям Пашиняна ради мира с Азербайджаном

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Президент Армении Ваагн Хачатурян выразил поддержку действиям правительства по делимитации границ с Азербайджаном.

Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном, который поздравил его с 65-летием, передает «Спутник Армения».

Президент Армении высоко оценил усилия Пашиняна по налаживанию мирного сосуществования с соседями посредством делимитации границы.

Хачатурян уверен, что такая работа находит признание среди тех, кто стремится к жизни в свободной, независимой и суверенной Армении.

«Именно к этому мы стремились в 1988 году. Правда, возможно, в то время мы не осознавали, что путь к свободной, независимой Армении будет таким долгим, но сегодня у нас есть возможность», – заявил президент.

Хачатурян обратился к Пашиняну с призывом продолжать использовать все возможные ресурсы и пообещал оказать необходимую поддержку.