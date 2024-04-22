Байден позвонил Зеленскому и дал обещания

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Президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон вскоре выделит новый пакет военной помощи Киеву.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в понедельник.

«Президент Байден сообщил, что, как только Сенат [Конгресса США] одобрит дополнительное финансирование на нужды в сфере национальной безопасности и он [Байден] подпишет закон, его администрация в короткие сроки предоставит новый внушительный пакет военной помощи для удовлетворения потребностей Украины на поле боя и в противовоздушной обороне», – отмечается в заявлении.

В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что Байден в разговоре с Зеленским заявил, что поддержка со стороны США «способствует поддержанию финансовой стабильности» в стране, а также поможет «восстановить [объекты] критической инфраструктуры» в Украине.

Кроме того, отмечается в заявлении, Байден выразил мнение о том, что помощь от США «поспособствует реформам» в Украине, проведение которых необходимо «на ее пути к евроатлантической интеграции».