Алиев: Фактор Гейдара Алиева всегда будет играть важную роль в межгосударственных отношениях России и Азербайджана

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Фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях России и Азербайджана.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ), передает Азертадж.

Глава Азербайджанского государства также поблагодарил БАМовцев за увековечение памяти Гейдара Алиева, напомнив, что его именем назван вокзал в поселке Ангоя.

«БАМовцы хорошо знают, он прошел практически пешком большой путь, на поезде, на вертолете, в тяжелых условиях от Братска до Владивостока и Находки и на протяжении десяти дней делил радости и горести с БАМовцами», – добавил Ильхам Алиев.