Временные пункты дислокации росмиротворцев в Горусе и Сисиане закроют (видео)

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Автоколонна миротворцев из Карабоха направилась во временные пункты дислокации в Горусе и Сисиане для организации работ по их закрытию.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в беседе с «Арменпресс».

Ранее в соцсетях распространилось видео, согласно которому дислоцированная в Карабахе колонна российских миротворцев через мост Хакари прибыла на территорию Армении и направилась в Горус.

Григорян напомнил, что для дислокации в Карабахе и осуществления миротворческой деятельности правительство Армении выделило российским миротворческим подразделения места временной дислокации в Горусе и Сисиане.

«Место также было выбрано с целью обеспечения нормальной работы Лачинского коридора. Поскольку российские миротворческие войска покидают Карабах, они, понятно, не могут оставаться также в Армении. Группа и автоколонна миротворцев направились во временные пункты дислокации в Горусе и Сисиане для организации работ по их закрытию», – отметил Григорян.