Пашинян заявил, что Ереван и Баку начали практический процесс по делимитации границы

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку начали практический процесс по делимитации границы, который очень важен.

Об этом он сказал в интервью британским журналистам, которое покажет сегодня Общественное ТВ Армении.

«Мы начали практический процесс по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, который невероятно важен, в том числе для снижения рисков безопасности», – сказал Пашинян.

По его словам, между Арменией и Азербайджаном «нужно на земле восстановить те границы, которые были на момент распада СССР».

«Между Арменией и Азербайджаном не надо чертить новые границы, а надо на земле восстановить те границы, которые были на момент распада СССР», – сказал Пашинян.