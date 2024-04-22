Зеленский против инициативы Макрона: «Это ложь»

368 Просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против предложения лидера Франции Эмманюэля Макрона об «олимпийском перемирии». Он считает, что это перемирие глава Кремля Владимир Путин может использовать для перегруппировки сил.

Об этом украинский президент сказал в интервью французскому репортеру Хуго Траверсу, опубликованному на YouTube-канале HugoDécrypte.

«Я не верю не в этот формат перемирия. Я не верю в какой-либо формат перемирия с Российской Федерацией. Это ложь, Эмманюэль это знает и сам свидетель тому», – заявил Зеленский.