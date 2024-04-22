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Главное Мир

Боррель заявил, что страны ЕС позже примут решения о поставках оружия Киеву

Боррель заявил, что страны ЕС позже примут решения о поставках оружия Киеву

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине «будет продолжаться», а страны сообщества позже примут решения о новых поставках оружия Киеву, которые не были приняты в понедельник на совместной встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза.

«Война будет продолжаться, и столицы [стран ЕС] примут решения, которые они должны принять», – сказал Боррель на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, почему европейские страны не поставили Украине новые системы ПВО и другие вооружения до настоящего времени и не приняли конкретных решений на встрече, посвященной этой проблеме.

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