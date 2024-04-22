Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать выделение Евросоюзом €2 млрд для Украины

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Венгрия будет блокировать выделение Евросоюзом военной помощи Украине на €2 млрд до тех пор, пока не получит гарантий, что венгерские компании не будут внесены в украинский черный список.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании глав МИД и Минобороны стран Евросоюза в Люксембурге, передает ТАСС.

«В Брюсселе хотят, чтобы в дополнение к заблокированным нами €500 млн мы согласились бы на выделение членами ЕС еще €1,5 млрд для Украины. Позиция Венгрии остается неизменной: пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят преследовать у себя венгерские компании, мы не сможем способствовать принятию таких решений», – сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в Люксембурге. Его пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.