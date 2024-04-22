Почему Turkish Airlines не перевозят россиян в Мексику?

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Гендиректор туроператора «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, почему авиакомпания Turkish Airlines не перевозит россиян в Мексику.

«Это связано с опасениями Turkish Airlines, так как если человека в страну не примут, перевозчику придется обратно его везти за свой счет», — пояснил Арутюнов.

Он пояснил, что многие россияне уезжали в Аргентину рожать, но многих разворачивали обратно, и теперь авиакомпании перестраховываются. Еще часть россиян едет в Мексику, чтобы перейти границу с США.

Арутюнов подчеркнул, что случаи отказов случаются один-два раза в месяц.