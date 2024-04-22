МИД Грузии приветствует начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы

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Власти Грузии приветствуют соглашение о начале процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении грузинского МИД.

«Грузия приветствует соглашение, достигнутое азербайджано-армянской комиссией по делимитации границы о запуске процесса делимитации границы. Грузия заинтересована в обеспечении длительного мира в регионе и подтверждает твердую приверженность тому, чтобы вносить вклад в процесс построения мира и доверия между двумя соседями», – говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в X.