Иордания приветствует соглашение о делимитации между Азербайджаном и Арменией

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Министерство иностранных дел (МИД) Иордании выразило поддержку недавнему соглашению о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Иордании Суфиан аль-Куда.

Он отметил, что Иордания подтверждает свою поддержку инициатив, направленных на укрепление стабильности и безопасности между двумя странами.

Представитель МИД подчеркнул важность таких соглашений в прокладывании пути к более широким мирным переговорам и укреплению глобального мира и безопасности.