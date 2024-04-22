Песков об уходе росмиротворцев из Карабаха: «Там не осталось больше функций для них»

176 Просмотров

Российские миротворцы ушли из Карабаха, поскольку для них в регионе больше не осталось функций.

Об этом заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, ситуация стала возможной после признания Арменией границ Азербайджана.

«Это (вывод миротворцев – прим.) отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, – пояснил представитель Кремля. – Реалии геополитические там изменились, и там не осталось больше функций для них (миротворцев – прим.)».