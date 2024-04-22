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Эрдоган: напряженность между Израилем и Ираном увеличивает риск эскалации в Газе

Эрдоган: напряженность между Израилем и Ираном увеличивает риск эскалации в Газе

Последние события в отношениях между Израилем и Ираном увеличивают риск распространения и эскалации палестино-израильского конфликта.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Багдаде, который он посетил с первым за 12 лет официальным визитом, передает ТАСС.

«События, происходящие на оси Израиля и Ирана, увеличивают риск распространения и эскалации войны. <…> Напряженность также негативно отражается на наших иракских братьях», – сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, Турция прилагает все усилия, чтобы остановить кровопролитие в Газе. «Мы проконсультировались [с властями Ирака] о совместных шагах, которые можем предпринять», – отметил турецкий президент.

Эрдоган вновь заявил, что ключом к решению палестино-израильского конфликта является создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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