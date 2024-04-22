Досрочно освобожден главный архитектор зданий, построенных для журналистов

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Рассмотрено ходатайство о досрочном освобождении от отбывания наказания в виде ограничения свободы (ношения электронного браслета) Тельмана Тахирова – главного архитектора зданий, построенных для журналистов. Т.Тахиров был задержан вместе с бывшим исполнительным директором упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугаром Сафарли.

Суд принял соответствующее решение по этому поводу, передает АПА.

Суд удовлетворил ходатайство Тельмана Тахирова и досрочно освободил его от отбывания наказания в виде ограничения свободы (ношения электронного браслета).