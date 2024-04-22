Агентство MEDİA предупреждает об ответственности за публикации в соцсетях

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Распространение в соцсетях неуточненной информации об известных личностях, особенно об их личной жизни, осуждается общественностью и воспринимается неоднозначно.

Об этом заявили в Агентстве развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA).

Отмечено, что активные пользователи соцсетей не должны публиковать посты, которые могут быть расценены как вмешательство в личную жизнь и могут ввести общественность в заблуждение, они также должны регулировать свое поведение в соответствии с этическими правилами соцсети, которую представляют, и воздерживаться от распространения дезинформации.

«Распространение неточной информации из недостоверных источников, вводящей в заблуждение общественное мнение, влечет за собой юридическую ответственность, мы призываем пользователей социальных сетей к ответственности «, – говорится в информации.