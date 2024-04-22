Армянские дипломаты испугались и потребовали отстранить общину Западного Азербайджана от участия во встрече ОБСЕ

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Армянская дипломатия устроила очередную скандальную выходку — как стало известно «Минвалу», сегодня, 22 апреля, делегация Армении отказалась от участия в дополнительной встрече ОБСЕ по человеческому измерению в Вене — по их собственной версии, в знак протеста против участия депутата Кямала Джафарова в качестве представителя общины Западного Азербайджана. Армения потребовала исключения этого общественного объединения.

Понятно, как армянские власти пугает любое упоминание об этнических чистках азербайджанцев на территории Армении. Здесь и вопрос ответственности, и право этнических азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение и на компенсацию утраченного имущества. Но, как бы в Ереване не нервничали по поводу такой тематики… Армения реально возомнила, что имеет право указывать Азербайджану, какие НПО в нашей стране существовать могут, а какие нет?

Может, нам для регистрации неправительственных организаций теперь надо обращаться в Ереван? Или армянский парламент решил, что его депутаты должны устанавливать рамки и правила для депутатов Милли Меджлиса Азербайджана? Или же их слишком воодушевили попытки спикера Европарламента Роберты Метсолы регламентировать, что азербайджанские депутаты заявлять могут, а что – уже нет?

Мы прекрасно помним, как на протяжении многих лет Армения пыталась протаскивать на самые разные площадки, включая и ОБСЕ, представителей разного рода фэйковых НПО, действовавших на оккупированной территории Азербайджана, под видом «представителей народа Нагорного Карабаха». И тем более понятно, что власти Армении по-настоящему напуганы активностью азербайджанского гражданского сектора. Здесь любят визжать о мифическом «недостатке демократии» в нашей стране, и уж тем более пытались использовать грантовые НПО для расшатывания ситуации. Но, сталкиваясь с настоящей гражданской активностью в Азербайджане, сначала паникуют, а потом пытаются всеми силами эту активность «закрыть». Достаточно вспомнить истерики по поводу пикета экоактивистов на дороге Лачин – Шуша – Ханкенди.

Но, похоже, в Ереване забыли, что власти Армении – это ещё не мировое правительство. И поэтому раз за разом Армения проигрывает Азербайджану и в такой сфере, как международная гражданская активность. Чего в Ереване уж точно не ждали.

Minval.az