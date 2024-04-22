Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири

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На вооружении украинской армии появились сверхдальние беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные долететь вглубь России. Об этом сообщается в статье британского журнала The Economist.

В материале отмечается, что Украина вложила сотни миллионов долларов в разработку новых беспилотников, способных преодолевать большие расстояния, из-за нежелания Запада предоставлять ей дальнобойное вооружение. На текущий момент как минимум шесть украинских предприятий выпускают подобные БПЛА.

«Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 километров и способна добраться до Сибири», – пишет автор.