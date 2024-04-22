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Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири

Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири

На вооружении украинской армии появились сверхдальние беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные долететь вглубь России. Об этом сообщается в статье британского журнала The Economist.

В материале отмечается, что Украина вложила сотни миллионов долларов в разработку новых беспилотников, способных преодолевать большие расстояния, из-за нежелания Запада предоставлять ей дальнобойное вооружение. На текущий момент как минимум шесть украинских предприятий выпускают подобные БПЛА.

«Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 километров и способна добраться до Сибири», – пишет автор.

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