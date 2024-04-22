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На трассах Баку появятся 160 новых китайских электроавтобусов

На трассах Баку появятся 160 новых китайских электроавтобусов

В этом году в Азербайджане на линию будет выпущено 160 автобусов с электродвигателями, импортируемых из Китая.

Об этом заявил начальник отдела транспортной политики министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев во время выступления на конференции «Переоценка азербайджано-китайских отношений: Путь вперед».

Он отметил, что Китай в настоящее время является одним из важнейших торговых партнеров Азербайджана.

«Китай не только богат ресурсами, но и обладает довольно большой экономической мощью. Нам есть чему поучиться у Китая. Азербайджан оказывает очень большую поддержку проекту «Один пояс – один путь».

Находясь в Среднем коридоре, Азербайджан вносит вклад в безопасную транспортировку грузов, что является одним из важных аспектов проекта «Один пояс – один путь». За последние 20 лет Азербайджан много инвестировал в сферу транспорта. Сегодня в работе Среднего коридора наблюдается довольно значительный рост», – цитирует Фариза Алиева Trend.

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