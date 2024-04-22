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Иран недоволен Арменией

Иран недоволен Арменией

В Иране считают, что ввод иностранных войск на территорию Южного Кавказа не способствует безопасности, стабильности и обеспечению интересов народов региона. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

«Любой подход, направленный на усиление милитаризма на Южном Кавказе, осложнит ситуацию с безопасностью в регионе и нанесет вред мирному процессу в регионе, и Иран не примет такого. Страны региона не желают формировать механизмы, способствующие усложнению ситуации в регионе», — считает официальный представитель МИД Ирана.

По его словам, безопасность Южного Кавказа является одним из важнейших приоритетов Ирана. И в этом Иран последователен.

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