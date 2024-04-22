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Израиль планировал более масштабную атаку на Иран, но его отговорили

Израиль планировал более масштабную атаку на Иран, но его отговорили

Власти Израиля изначально планировали более масштабную атаку на Иран, чем та, которая была осуществлена 19 апреля, но под давлением союзников смягчили удар. Об этом пишет The New York Times.

«По словам трех высокопоставленных израильских чиновников, Израиль отказался от планов гораздо более масштабного контрудара по Ирану после согласованного дипломатического давления со стороны США и других зарубежных союзников, а также потому, что иранское нападения на территорию Израиля было в основном сорвано», – говорится в публикации.

По данным NYT, первоначальный израильский план контрудара по Ирану включал атаку на военные объекты около Тегерана. В случае, если бы такие удары были нанесены, иранскому руководству было бы сложнее сделать вид, что «ничего не произошло», и воздержаться от новой атаки на Израиль. Такой сценарий мог поставить Ближний Восток на грань крупного регионального конфликта.

По словам израильских чиновников и двух высокопоставленных западных чиновников, проинформированных об атаке, вместо того, чтобы отправить истребители в воздушное пространство Ирана, Израиль 19 апреля выпустил небольшое количество ракет с самолетов, находившихся в нескольких сотнях миль к западу от целей (над Ираком). По словам израильских официальных лиц, Израиль также отправил небольшие ударные дроны, чтобы сбить с толку иранскую ПВО, пишет NYT.

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