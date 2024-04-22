Глава военной разведки Израиля подал в отставку

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Глава управления военной разведки Армии обороны Израиля Аарон Халива подал в отставку, сообщает Reuters со ссылкой на заявление израильских военных, распространенное утром 22 апреля.

Аарон Халива в 2023 году взял на себя ответственность за то, что военные не смогли предотвратить нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября. «Мы провалили нашу важнейшую миссию, и я как руководитель военной разведки несу полную ответственность за провал», — говорил он.

Ответственность за провал 7 октября также на себя брал глава Службы общей безопасности Израиля ШАБАК Ронен Бар. Ожидается, что он уйдет в отставку после окончания палестино-израильского конфликта.