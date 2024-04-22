Германия сорвала поставки Украине бронемашин

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Берлин обещал поставить ВСУ в этом году до 400 тяжёлых колёсных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой, но поставки так и не начались. Об этом пишет Bild.

Контракт был заключен на 315 млн евро и профинансировать его должна была ФРГ. Поставки должны были начаться в январе 2024. План сократили сначала до 200, а затем до 100 машин, а начало поставок перенесли на май-июнь.

Причина в том, что компания-поставщик получает запчасти для MRAP из США и лишь собирает их в ФРГ. У компании возникли «ограничения лицензии на экспорт из США в Германию», а также проблемы с сертификацией противоминной защиты.