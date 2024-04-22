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Глава Гагаузии: Мы не сепаратисты, но если Молдова объединится с Румынией…

Глава Гагаузии: Мы не сепаратисты, но если Молдова объединится с Румынией...

Гагаузия может воспользоваться правом на самоопределение, если Молдава объединится с Румынией или войдет в состав Евросоюза, это прописано в законе об особом правовом статусе. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

«Мы не планируем выхода из Молдовы, потому что это наша родина. В конституции указано, что Молдова – суверенная и нейтральная страна. Но в случае, если Молдова решит объединиться с Румынией или войдет в состав Европейского союза, то Гагаузская автономия оставляет за собой право на внешнее самоопределение. Это указано у нас в законе об особом правовом статусе», – сказала она в интервью ТАСС.

По ее словам, власти Молдовы «фактически разжигают межнациональную рознь, целенаправленно натравливая молдаван на гагаузов и представляя последних как сепаратистов».

«Нас сегодня PAS (правящая Партия действия и солидарности)  толкает к тому, чтобы мы между собой – молдаване и гагаузы, один народ – ругались. Начинается специально стравливание и разжигание межнациональной розни. Выходят проплаченные активисты PAS с табличкой «Гагаузы – сепаратисты». Идет целенаправленное натравливание молдаван против гагаузов», – сказала Гуцул.

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