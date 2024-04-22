Вторые сутки в Индии горит гигантская свалка

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В Индии уже сутки горит гигантская свалка Газипур. Она находится в Нью-Дели и является самой большой во всей стране. По информации местных СМИ, пожар охватывает большую часть территории, которая превышает площадь 40 футбольных полей и продолжает распространяться. На месте работают более 10 пожарных машин. По предварительной информации, пожар начался из-за скопившегося газа.

По мнению экологов, пожар может обернуться экологической катастрофой. Вред может быть нанесен не только окружающей среды, включая загрязнение воздуха и воды, но также может возникнуть угроза биоразнообразию.