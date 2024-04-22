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Генсек ОДКБ прокомментировал вывод российских миротворцев из Карабаха

Генсек ОДКБ прокомментировал вывод российских миротворцев из Карабаха

Баку располагает собственными ресурсами для обеспечения безопасности в Карабахе. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

Генсек ОДКБ, касаясь вопроса по поводу вывода российских миротворцев, заявил, что Карабах является территорией Азербайджана и что у Азербайджана есть силы для обеспечения безопасности на своей территории. По его словам, по большей части стабильность в регионе зависит от перспектив подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

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