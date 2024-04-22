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В Тавуше армяне бросились к позициям Вооруженных сил Армении (видео)

В Тавуше армяне бросились к позициям Вооруженных сил Армении (видео)

В Тавуше группа армян бросилась к позициям Вооруженных сил Армении. Кадры, свидетельствующие об этом распространились в социальных сетях. Отмечается, что их цель – воспрепятствовать проведению Азербайджаном работ по разминированию и процессу делимитации границы.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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