Проведены тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ПВО (видео)

В соответствии с планом подготовки на текущий год в подразделениях противовоздушной обороны Азербайджана (ПВО) были проведены тактические учения с боевой стрельбой.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Перед практическими стрельбами личному составу были разъяснены правила техники безопасности, цель обучения и условия стрельбы.
В ходе учений экипажами успешно выполнены задачи по приведению в боевую готовность переносной зенитно-ракетной установки «Игла-С», обезвреживанию воздушных целей обнаруженного условного противника.
В азербайджанской армии продолжаются учения, направленные на дальнейшее повышение боевой готовности подразделений и индивидуального профессионализма личного состава», – говорится в информации ведомства.