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Проведены тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ПВО (видео)

Проведены тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ПВО (видео)

В соответствии с планом подготовки на текущий год в подразделениях противовоздушной обороны Азербайджана (ПВО) были проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Перед практическими стрельбами личному составу были разъяснены правила техники безопасности, цель обучения и условия стрельбы.

В ходе учений экипажами успешно выполнены задачи по приведению в боевую готовность переносной зенитно-ракетной установки «Игла-С», обезвреживанию воздушных целей обнаруженного условного противника.

В азербайджанской армии продолжаются учения, направленные на дальнейшее повышение боевой готовности подразделений и индивидуального профессионализма личного состава», – говорится в информации ведомства.

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