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В WhatsApp появится очередная функция

В WhatsApp появится очередная функция

Разработчики WhatsApp добавили в бета-версию мессенджера возможность обмениваться файлами с другими пользователями, находящимися поблизости. Работает это как приложения Air Drop (iOS) и Quick Send (Android), сообщает сайт WABetaInfo.

Нововведение заметили в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.9.22. Используя функцию «Люди рядом», пользователи смогут отправлять различные файлы, включая фотографии, видео и документы, не расходуя при этом интернет-трафик.

Чтобы эта функция работала, у отправителя и получателя должен быть открыт соответствующий раздел WhatsApp.

Функция в настоящее время находится в разработке и пока доступна только избранным тестировщикам. Когда она станет доступна всем, ее можно будет найти в настройках приложения. Правда, не сообщается, когда это будет.

Функция «Люди рядом» — не новость для пользователей Android, поскольку в современные смартфоны встроена аналогичная функция под названием «Быстрая отправка». Вам не нужно загружать другие сервисы, чтобы использовать ее.

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