В России заявили о подготовке Украины к контрнаступлению

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Эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте России Александр Ионов в беседе с Ura.ru сообщил, что Украина готовится к контрнаступлению.

По его словам, Киев готовится к контрнаступлению с помощью нового оружия, которое европейские страны планируют передать Украине в рамках очередного пакета помощи.

«В настоящий момент в Украине идет последнее приготовление к мобилизации. Власти страны хотят провести контрнаступление, после которого потеряют свой всяческий военный потенциал», – отметил Ионов.