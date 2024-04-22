Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу

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Канцлер Германии Олаф Шольц на открытии промышленной ярмарки в Ганновере заявил, что эпоха использования ископаемых источников энергии подходит к концу. Его слова приводятся на сайте правительства ФРГ.

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«Но, конечно же, всем нам ясно, что эпоха ископаемых источников энергии подходит к концу», – заявил Шольц.

Он также отметил, что Германия приложит все силы, чтобы «к 2030 году производить 80% энергии из возобновляемых источников».