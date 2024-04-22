Польша согласилась разместить у себя ядерное оружие США |
США решили усилить санкции против армии Израиля |
Коротченко: Визиту Алиева в Кремле придают исключительно важное значение |
Байден рискует лишиться поддержки американских мусульман |
Эрдоган готовится к историческому визиту в Ирак |
Армяне вновь заблокировали временно оккупированную дорогу (обновлено, фото, видео) |
Эрсин Татар анонсировал визит в Азербайджан |
Stratfor: Сближение Запада с Арменией не угрожает Азербайджану и Турции |
Украина нанесла удар по кораблю в Севастополе |
Главное Мир

Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу

Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу

Канцлер Германии Олаф Шольц на открытии промышленной ярмарки в Ганновере заявил, что эпоха использования ископаемых источников энергии подходит к концу. Его слова приводятся на сайте правительства ФРГ.

Эксперты назвали чрезмерными планы правительства ФРГ по расширению использования СПГТерминал по приему СПГ на севере Германии заработает до середины мая
«Но, конечно же, всем нам ясно, что эпоха ископаемых источников энергии подходит к концу», – заявил Шольц.

Он также отметил, что Германия приложит все силы, чтобы «к 2030 году производить 80% энергии из возобновляемых источников».

Теги:
Из этой рубрики
В WhatsApp появится очередная функция
Мир

В WhatsApp появится очередная функция

2024/04/22, 11:00
Польша согласилась разместить у себя ядерное оружие США
Мир

Польша согласилась разместить у себя ядерное оружие США

2024/04/22, 10:54
Угрозы "терактов" в школах из Баку добрались до Тбилиси
Мир

Угрозы «терактов» в школах из Баку добрались до Тбилиси

2024/04/22, 10:47
В России заявили о подготовке Украины к контрнаступлению
Мир

В России заявили о подготовке Украины к контрнаступлению

2024/04/22, 10:44
Раиси отправился в Пакистан
Мир

Раиси отправился в Пакистан

2024/04/22, 10:35
США решили усилить санкции против армии Израиля
Мир

США решили усилить санкции против армии Израиля

2024/04/22, 10:09
TikTok обвинил США в ограничении свободы слова
Мир

TikTok обвинил США в ограничении свободы слова

2024/04/22, 09:58
Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу
Мир

Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу

2024/04/22, 09:43
Дания отдает Украине весь свой парк F-16
Мир

Дания отдает Украине весь свой парк F-16

2024/04/22, 09:41