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Общемировые военные расходы выросли до $2,443 трлн

Общемировые военные расходы выросли до $2,443 трлн

Общемировые военные расходы достигли в 2023 г. рекордного показателя, увеличившись до $2,443 трлн (+6,8% год к году). Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Рост глобальных расходов на оборону в прошлом году стал максимальным с 2009 г. Наиболее значительный рост был зафиксирован в Европе, Азии, Океании и на Ближнем Востоке, отметили в SIPRI. В институте заявили, что увеличения этого показателя является «прямым ответом на глобальное ухудшение мира и безопасности».

Утверждается, что военные расходы России выросли в 2023 г. на 24%, составив 5,9% ВВП. Расходы Украины увеличились на 51% (37% ВВП страны). При этом, по данным SIPRI, расходы Киева на оборону с учетом помощи Запада составили примерно 91% от российских.

Лидером по военным расходам остаются США. В прошлом году на эти цели Вашингтон потратил $916 млрд (3,4% ВВП). В пятерку лидеров также входят Китай ($296 млрд; 1,7% ВВП), Россия ($109 млрд; 5,9% ВВП), Индия ($83,6 млрд; 2,4% ВВП) и Саудовская Аравия ($75,8 млрд; 7,1% ВВП). В совокупности на них приходится 61% мировых военных расходов. Украина занимает восьмую строчку.

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