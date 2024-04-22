Маск не видит выхода из конфликта в Украине

54 Просмотров

Стратегии выхода из конфликта в Украине нет. Такую точку зрения высказал основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск.

Комментируя публикацию американского миллиардера Дэвида Сакса об одобренном палатой представителей конгресса США законопроекте об оказании новой военной помощи Киеву, Маск выразил опасение, что конфликт в Украине — «это просто бесконечная война».

«Моё самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война, в ходе которой дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулемётного огня или от пуль снайперов на минных полях», — написал он в соцсети X.