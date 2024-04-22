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Агиль Рустамзаде: Индия поставляет в Армению устаревшую артиллерию

Агиль Рустамзаде: Индия поставляет в Армению устаревшую артиллерию

На полях Украины сложилась новая военная реальность. В условиях, когда из-за дронов поле боя стало «прозрачным», эффективны и выживают самоходные артиллерийские установки с длинной ствола 52 калибра. Желательно с активно-реактивными снарядами, стреляющими на дальность 40 км и более.

Об этом в своем тг-канале написал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

Комментируя поставки индийских артсистем в Армению, он отметил следующее: «Закупка Арменией у Индии буксируемой и самоходной артиллерией с меньшей дальностью стрельбы – это устаревший взгляд, который не учитывает реалии сегодняшнего дня».

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