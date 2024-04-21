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Байден рискует лишиться поддержки американских мусульман

Байден рискует лишиться поддержки американских мусульман

Некоторые активисты и лидеры видных мусульманских организаций США не поддержат президента Джо Байдена на предстоящих президентских выборах после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об оказании военной помощи Израилю. С таким прогнозом выступила телекомпания NBC.

Отмечается, что многие американцы-мусульмане уже были в ярости от администрации Байдена из-за поддержки действий Израиля в секторе Газа. Теперь же они называют «точкой невозврата» и «абсолютной катастрофой» возможное подписание Байденом пакета помощи Израилю, который проходит через Конгресс.

Если Байден подпишет пакет законопроектов, включающий помощь Израилю, как он намерен сделать, «это бессердечное решение может стать точкой невозврата для отношений Белого дома с американской мусульманской общиной и другими американцами, выступающими против геноцида в Газе», – говорится в заявлении директора по связям с правительством Совета по американо-исламским отношениям Роберта Маккоу.

NBC подчеркивает, что такая ситуация может сыграть ключевую роль на президентских выборах в тех колеблющихся штатах, где Байден победил с небольшим перевесом в 2020 году. Речь в первую очередь идет о штатах Аризона, Джорджия, Мичиган. Телекомпания напоминает, что Байден продолжает выступать на публичных мероприятиях, хотя ему приходилось сталкиваться с антивоенными протестующими, прерывающими его речи. На одном из мероприятий в марте он признал, что в позиции протестующих сторонников Газы, которые прервали его выступление, «есть здравый смысл». После этого президента США все чаще стал говорить о необходимости отправки большего объема гуманитарной помощи в Газу.

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