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19-летняя Табарик Кадырова получила медаль

19-летняя Табарик Кадырова получила медаль

Табарик Кадырова, 19-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

О награждении сообщили мэрия Чечни и сестра девушки — первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Хадижат Кадырова.

По словам Х.Кадыровой, ее сестру наградили за вклад в «развитие предпринимательства и инвестиционной привлекательности региона». Хадижат Кадырова заявила, что благодаря «инновационному подходу» Табарик к работе положение малого и среднего бизнеса в Чечне улучшается.

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