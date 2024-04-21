Эрдоган готовится к историческому визиту в Ирак

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Турция и Ирак в ходе предстоящего 22 апреля визита в Багдад турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана подпишут рамочное стратегическое соглашение, которое станет дорожной картой двусторонних отношений. Об этом сообщил журналистам глава МИД Турции Хакан Фидан, добавив, что к подписанию готовы свыше 20 межправительственных документов.

«Предварительные договоренности по заключению свыше 20 соглашений во время визита нашего президента в Ирак достигнуты, подготовка завершена. Предусмотрено подписание рамочного стратегического соглашения, которое станет дорожной картой двусторонних отношений», – сказал министр. Он добавил, что Турция намерена развивать сотрудничество с Ираком в различных областях, в том числе в борьбе с терроризмом. «Такое сотрудничество является важным для региональной безопасности. Отношения между Ираком и Турцией станут примером для нашего региона», – отметил Фидан.

Эрдоган посетит Ирак впервые за 12 лет. На переговорах в Багдаде и в Эрбиле в Иракском Курдистане наряду с вопросами экономики планируется обсудить вопросы создания совместного оперативного центра по борьбе с терроризмом, постоянных турецких баз на севере Ирака на глубину 30-40 км и зоны безопасности в районах Хакурк, Метина, Зап и Гара, где расположены основные базы террористической Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена Анкарой), сообщила газета Hürriyet.

По сообщениям местных СМИ, после визита Эрдогана в Ирак турецкая армия может провести крупную трансграничную операцию на севере соседней страны. Ранее он заявлял, что к лету Турция возьмет под контроль всю линию границы с Ираком.