Русский язык не вошел в число востребованных среди мигрантов из Узбекистана

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Власти Узбекистана приняли решение открыть центры по языковой подготовке для граждан, которые планируют работать за рубежом. Известно, что планируется организовать преподавание английского, немецкого, японского, корейского и арабского языков.

Программы обучения языкам платные и рассчитаны на срок до 1 года. Министерство юстиции не уточнило стоимость таких курсов, но сообщило о предоставлении педагогам, ведущим занятия, дополнительной выплаты в размере 100% от их зарплаты в зависимости от эффективности обучения.

Согласно правительственному постановлению, если узбекистанцы сами изучат иностранный язык и получат международные сертификаты, то государство возместит им 50% расходов на обучение.