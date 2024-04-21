Русский язык не вошел в число востребованных среди мигрантов из Узбекистана

Власти Узбекистана приняли решение открыть центры по языковой подготовке для граждан, которые планируют работать за рубежом. Известно, что планируется организовать преподавание английского, немецкого, японского, корейского и арабского языков.
Программы обучения языкам платные и рассчитаны на срок до 1 года. Министерство юстиции не уточнило стоимость таких курсов, но сообщило о предоставлении педагогам, ведущим занятия, дополнительной выплаты в размере 100% от их зарплаты в зависимости от эффективности обучения.
Согласно правительственному постановлению, если узбекистанцы сами изучат иностранный язык и получат международные сертификаты, то государство возместит им 50% расходов на обучение.