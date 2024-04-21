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Близкие Шахина Аббасова, убившего москвича из-за парковки, извинились

Близкие Шахина Аббасова, убившего москвича из-за парковки, извинились

Родственники мигранта Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве москвича из-за парковки, принесли свои извинения семье погибшего и возложили цветы к месту трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Неприятная ситуация для всех, жалеем за этот поступок, но это уже неисправимо. Приносим соболезнования родителям Кирилла», — приводит канал слова близких мигранта.

Один из родственников назвал случившееся трагедией, а соседка мигранта призналась, что до сих пор пребывает в шоке, поскольку знала Аббасова только с положительной стороны. Женщина выразила желание встретиться с матерью погибшего, чтобы лично принести извинения.

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