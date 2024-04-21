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Stratfor: Сближение Запада с Арменией не угрожает Азербайджану и Турции

Stratfor: Сближение Запада с Арменией не угрожает Азербайджану и Турции

Запад не ставит перед Арменией вопрос разрыва отношений с Россией или устранения российского военного присутствия в стране, но российская база в долгосрочной перспективе может препятствовать процессам между Западом и Арменией. Об этом заявил аналитик американского разведывательно-аналитического центра «Stratfor» (RANE) Мэтью Орр, которого цитирует news.am.

«США не будут предоставлять те условия Армении, которые они сейчас предоставляют Грузии, если на территории Армении будет находиться военная база России. Пока речь идет о небольших проектах и западные лидеры нацелена на то, чтобы создавать основу, посмотреть, как развиваются события. Если через 2-3 года ситуация изменится, в том числе в мирных переговорах с Азербайджаном, то тогда этот вопрос станет более актуальным.

Что касается реакции Турции и Азербайджана на такое развитие событий, то это им никак не угрожает, так как Турция – член НАТО, а с Азербайджаном у США много лет налажены продуктивные отношения», – отметил эксперт.

Он заверил, что желание и возможность стать самым большим игроком на Южном Кавказе для Запада не самая главная задача.

«В мире для Запада есть более приоритетные регионы в этом плане. Но Западу не хотелось, чтобы страны региона потеряли свой суверенитет. У Запада есть интерес касаемо Среднего коридора через Казахстан, Каспийское море, Южный Кавказ, который идет в обход России.

В связи с этим есть желание добиться того, чтобы Россия понесла стратегические издержки из-за своего решения вторгнуться в Украину. В плане этого Южный Кавказ – важный регион», – добавил Мэтью Орр.

Он считает, что нынешний план руководства Армении («Перекресток мира») очень важен, и его стоит продвигать на Западе.

«Армянскому руководству стоит уделять этому огромное внимание. Идет очень большая конкуренция, но у Армении хорошие шансы», – заключил эксперт.

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