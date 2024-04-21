Мэр французского города извинился за нацистское приветствие

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Мэр французского города Вильнёв-Сен-Жорж Филипп Годен принес извинения за использование нацистского приветствия во время собрания муниципального совета. Об этом 21 апреля сообщила газета Le Figaro.

По данным издания, днем ранее во время заседания муниципального совета Годен был выведен из себя упреками оппозиции, которая утверждала, что градоначальник «вступил в сговор с крайне правыми для победы в выборах мэра города». В ответ на упреки Годен сделал нацистский жест, одновременно воскликнув нацистское приветствие.

«Я признаю, что неправильно себя повел, за что приношу свои извинения на 200%», — заявил вскорости мэр.

Позднее, общаясь с представителями французского телеканала BFMTV, он объяснил, что его выходка была не более чем шуткой. При этом соперники Годена намереваются добиться его отставки.

«Мы должны называть вещи своими именами: это был антисемитский акт. Мы больше не хотим, чтобы нас представлял мэр, который не осознает серьезности своих действий», — заявил заместитель мэра по финансовым вопросам Эммануэль Гугуньян-Задиг.