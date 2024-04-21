TikTok может попасть в США под запрет

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Палата представителей США одобрила законопроект, который, в частности, предусматривает возможность запрета TikTok в Штатах.

Согласно законопроекту, предложенному спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, дадут девять месяцев, чтобы продать социальную сеть.

Если же компания не выполнит условия американских властей, то TikTok будет запрещен в американских магазинах приложений.

Однако теперь этот законопроект еще почти должен поддержать американский Сенат, а затем подписать президент США.