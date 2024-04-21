Министр Монако: Азербайджан внес вклад в мировой спорт

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Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт.

Об этом сказала министр образования, молодежи и спорта Монако Изабель Бонналь на пресс-конференции, организованной в Национальной гимнастической арене по случаю выдвижения кандидатуры Баку на звание спортивной столицы мира в 2026 году.

Она подчеркнула пользу спорта для жителей мировых столиц.

«Отрадно, что на улицах Баку можно увидеть людей разных возрастных групп, занимающихся спортом. Мы посетили тренировочные базы и ознакомились с созданными условиями. Могу сказать, что Баку действительно заслуживает звания спортивной столицы мира», – приводит «Репорт» ее слова.