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Нетаньяху обещает усилить давление на ХАМАС

Нетаньяху обещает усилить давление на ХАМАС

Израиль намерен в ближайшие дни усилить военное и политическое давление на радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на ХАМАС, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы», – сказал он в обращении по случаю начинающегося Песаха – одного из важнейших еврейских праздников.

Нетаньяху напомнил, что до сих пор в заложниках в секторе Газа находятся 133 израильтянина. По его версии, представители ХАМАС продолжают категорически отвергать все предложения об их освобождении. «Вместо того чтобы отступить от своих крайних позиций, ХАМАС сеет внутри нас раскол, оно черпает поддержку из давления, оказываемого на израильское правительство. В результате оно только ужесточает условия освобождения наших похищенных. <…> Поэтому мы нанесем ему дополнительные и болезненные удары, и это произойдет в ближайшее время», – сказал премьер.

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