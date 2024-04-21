Лупателли: Верю в избрание Баку спортивной столицей мира

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Я очень счастлив находиться в Баку. Я хорошо знаю Азербайджан, особенно город Гянджу.

Об этом сказал президент и основатель Федерации спорта европейских столиц и городов (ACES) Джан Франческо Лупателли на пресс-конференции, посвященной «Кандидатуре Баку на спортивную столицу мира в 2026 году». Его слова приводит «Азертадж».

Он отметил, что в Баку они приехали с делегацией, в которую вошли представители 9 различных стран: «Баку продемонстрировал прекрасную презентацию кандидатуры на спортивную столицу в 2026 году. Выражаю благодарность министру молодежи и спорта Фариду Гаибову за это. Верю, что Баку будет избран Европейским парламентом спортивной столицей мира в 2026 году».